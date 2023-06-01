Гладилин считает, что в «Динамо» необходимо наладить микроклимат

Бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин объяснил, как можно изменить ситуацию в московском клубе.

«Микроклимат надо наладить в команде. В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим. Не зная всей подноготной, что там в клубе происходит, дать какой-то совет со стороны невозможно», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После 29 туров Российской премьер-лиги бело-голубые набрали 45 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России команда вылетела на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону».

19 мая клуб объявил об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее Денис Макаров назвал юбилейный сезон провальным для «Динамо».