Макаров назвал юбилейный сезон провальным для «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров оценил выступление московского клуба в нынешнем сезоне.

«Мы провалили сезон. Прекрасно понимаем, что сезон полностью провальный. Даже не знаем, какое место займём. Но уже ничего не вернуть. Будем работать дальше», — приводит слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Общество «Динамо» 18 апреля 2023 года отметило столетие со дня основания.

После 29 туров Российской премьер-лиги бело-голубые набрали 45 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России команда вылетела на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону».

19 мая клуб объявил об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал юбилейный сезон провальным для команды.