Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год
«Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что облажались в юбилейный год. Проиграли важную игру против «Факела», вылетели из Кубка России. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».
Общество «Динамо» 18 апреля 2023 года отметило столетие со дня основания.
После 28 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России бело-голубые вылетели на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону».
19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.
Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский возглавит селекционный отдел «Динамо».