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Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Конечно, состояние не прямо «вау». Потому что мы понимаем, что облажались в юбилейный год. Проиграли важную игру против «Факела», вылетели из Кубка России. Какой‑то атмосферы командной не хватало. И персонального общения с тренером», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Общество «Динамо» 18 апреля 2023 года отметило столетие со дня основания.

После 28 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России бело-голубые вылетели на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив тольяттинскому «Акрону».

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский возглавит селекционный отдел «Динамо».

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