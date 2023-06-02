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Marca: УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу о возможной коррупции.
Marca: УЕФА направил «Барселоне» более 70 вопросов по делу Негрейры
  • Gettyimages.ru

Расследование союза пока открыто и санкций не будет ещё как минимум неделю, потому что каталонцы не ответили на 70 вопросов инспекторов УЕФА, сообщает Marca.

После ответов на вопросы УЕФА должен будет принять окончательное решение, разрешать ли «Барсе» участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. 

Если по итогам разбирательства организация решит исключить клуб из Лиги чемпионов, то каталонский клуб подаст иск в суд и потребует компенсации. Отмечается, что €100 млн рассчитываются исходя из доходов «Барселоны» в Лиге чемпионов каждый сезон.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может запросить €100 млн от УЕФА, если клуб будет исключён из розыгрыша Лиги чемпионов.

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