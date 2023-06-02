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Экс-футболисту «Спартака» Гаврилову предстоит перенести операцию на сонной артерии

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Член комитета ветеранов московского клуба Александр Хаджи сообщил, что бывшему футболисту «Спартака» Юрию Гаврилову предстоит операция.
Экс-футболисту «Спартака» Гаврилову предстоит перенести операцию на сонной артерии
  • Gettyimages.ru

«Пока что нет никаких разговоров о выписке Юрия Гаврилова. У него был серьёзный инсульт, сейчас делают процедуры и готовят к операции на сонной артерии. По срокам операции не могу сказать. После неё он будет долго лечиться», — цитирует Хаджи РИА Новости.

Он также отметил, что сроки восстановления после операции будут зависеть от организма, поэтому если операция пройдёт хорошо, то и восстановится экс-футболист быстрее.

30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности о состоянии здоровья спортсмена не уточнялись. Позднее выяснилось, что у него выявлено подозрение на инсульт.

Ранее бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что Гаврилов переведён в общую палату.

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