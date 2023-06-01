Бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова перевели из реанимации в общую палату
- РИА Новости
«Динамика лечения Юрия Васильевича положительная, его уже перевели (из реанимации) в общую палату», — цитирует Кечинова РИА Новости.
30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Подробности о состоянии здоровья спортсмена не уточнялись. Позднее выяснилось, что у него выявлено подозрение на инсульт.
Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.
Ранее Карпин пожелал скорейшего выздоровления попавшему в реанимацию Гаврилову.