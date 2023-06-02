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СБР в официальном письме обвинил Губерниева в огульном хамстве

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Союз биатлонистов России направил официальное письмо генеральному продюсеру ООО «Национальный спортивный канал» Александру Тащину.
СБР в официальном письме обвинил Губерниева в огульном хамстве
  • РИА Новости

В письме, которое приводит «Спорт-Экспресс», сказано, что комментатор Дмитрий Губерниев наносит репутационный ущерб сотрудничеству с телеканалом.

Также отмечается, что в СБР готовы к диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством.

27 мая комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР после непопадания в команду ряда спортсменов. По его словам, Каплина, Томшин, Довгая, Кудисова, Колотов и другие биатлонисты не попали в команду из-за заканчивающихся контрактов, поэтому спортсменов просто решили выкинуть. 

Ранее Майгуров заявил, что переговоры с центром спортивной подготовки об увеличении количества ставок для биатлонистов сборной страны проходят хорошо.

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