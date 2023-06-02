ПСЖ Месси проведёт товарищеский матч с командой Роналду «Аль-Наср» в Японии

«Пари Сен-Жермен» проведёт товарищеский матч против саудовского «Аль-Насра» и итальянского «Интера» в рамках предсезонного турне по Японии.

Турне ПСЖ по Японии пройдёт с 22 июля по 2 августа, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

25 июля в Осаке парижане сыграют с «Аль-Насром» и 28 июля с местной командой «Сересо Осака». В Токио — с миланским «Интером» (1 августа). Также в турне примут участие киберспортивная и гандбольная команды ПСЖ.

В январе парижская команда и сборная Эр-Рияда провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Встреча закончилась победой парижан со счётом 5:4.

Ранее португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результатах клуба в сезоне-2022/23.