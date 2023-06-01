Bild: Кейн решил не переходить в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в МЮ.

Как сообщает Bild, Кейн настроен перейти только в «Манчестер Юнайтед», при этом он готов как к платному трансферу этим летом, так и к бесплатному через год.

По информации источника, футболист принял решение не продолжать карьеру в «Баварии».

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Анчелотти лично заинтересован в переходе Гарри Кейна в «Реал».