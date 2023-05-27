AS: Анчелотти лично заинтересован в переходе Гарри Кейна в «Реал»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Реале».

По информации AS, главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти считает, что англичанин будет идеально дополнять Карима Бензема, а также заменять его в стартовом составе. Кейн — приоритетный вариант для Анчелотти, в том числе из-за недорогой трансферной стоимости.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.