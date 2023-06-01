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Джокович: когда я был ребёнком, мне очень нравился Железный человек

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о любимом супергерое в детстве.
Джокович: когда я был ребёнком, мне очень нравился Железный человек
  • Gettyimages.ru

«Когда я был ребёнком, мне очень нравился Железный человек, поэтому я пытаюсь изображать его. Моя команда разработала невероятно эффективную нанотехнологию, которая помогает мне показывать лучшие результаты на площадке, так что это самый большой секрет моей карьеры», — приводит слова Джоковича AP News.

Джокович во втором круге турнира обыграл венгра Мартона Фучовича со счётом 7:6 (7:2), 6:0, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут.

В следующем круге серб встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Джокович вместе с испанцем Рафаэлем Надалем является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема (22).

Ранее Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича.

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