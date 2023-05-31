Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича

Короткая ссылка
Президент Национального олимпийского комитета Косова Исмет Красники призвал возбудить дисциплинарное дело против теннисиста Новака Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос».

«Джокович в очередной раз продвигал пропаганду и использовал для этого спортивную платформу», — приводит слова Красника Reuters.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие».

В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее министр спорта Франции назвала заявление Джоковича о Косове воинственным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить