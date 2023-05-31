Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича

Президент Национального олимпийского комитета Косова Исмет Красники призвал возбудить дисциплинарное дело против теннисиста Новака Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос».

«Джокович в очередной раз продвигал пропаганду и использовал для этого спортивную платформу», — приводит слова Красника Reuters.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие».

В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее министр спорта Франции назвала заявление Джоковича о Косове воинственным.