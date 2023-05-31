Олимпийский комитет Косова потребовал возбудить дисциплинарное дело против Джоковича
«Джокович в очередной раз продвигал пропаганду и использовал для этого спортивную платформу», — приводит слова Красника Reuters.
Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие».
В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.
Ранее министр спорта Франции назвала заявление Джоковича о Косове воинственным.