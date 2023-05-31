Министр спорта Франции назвала заявление Джоковича о Косове воинственным
- AP
- © Jean-Francois Badias
«Спортсменам позволяется нести послания, направленные на защиту прав человека. В данном случае речь идёт о воинственном политическом заявлении», — заявила Удеа-Кастера France 2.
Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие». В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.
Ранее Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге «Ролан Гаррос».