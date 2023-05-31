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Министр спорта Франции назвала заявление Джоковича о Косове воинственным

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление сербского теннисиста Новака Джоковича о Косове воинственным.
Министр спорта Франции назвала заявление Джоковича о Косове воинственным
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Спортсменам позволяется нести послания, направленные на защиту прав человека. В данном случае речь идёт о воинственном политическом заявлении», — заявила Удеа-Кастера France 2.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие». В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Ранее Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге «Ролан Гаррос».

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