Моуринью после отпуска обсудит с руководством «Ромы» своё будущее в команде

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед стартом следующего сезона чемпионата Италии по футболу встретится с руководством римского клуба для переговоров по своему контракту.

«В понедельник я уйду в отпуск. С руководством мы будем общаться после. Я проинформировал владельцев, что сначала дам им знать, если начну переговоры с другим клубом. Пока на меня никто не выходил», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» по пенальти в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. Решающий 11-метровый удар исполнил защитник Гонсало Монтьель.

60-летний Моуринью выиграл с «Ромой» Лигу конференций сезона-2021/22. Также на его счету победы с «Порту» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С «Интером» португалец стал победителем Лиги чемпионов, с «Манчестер Юнайтед» — Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Моуринью отдал медаль финалиста Лиги Европы болельщику.