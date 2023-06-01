Моуринью отдал медаль финалиста Лиги Европы болельщику
Португальский специалист после церемонии награждения бросил награду одному из болельщиков, который находился на трибуне стадиона.
«Севилья» нанесла поражение «Роме» по пенальти в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.
Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. Решающий 11-метровый удар исполнил защитник Гонсало Монтьель.
60-летний Моуринью выиграл с «Ромой» Лигу конференций сезона-2021/22. Также на его счету победы с «Порту» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С «Интером» португалец стал победителем Лиги чемпионов, с «Манчестер Юнайтед» — Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Моуринью получил жёлтую карточку в конце дополнительного времени финала Лиги Европы.