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Моуринью отдал медаль финалиста Лиги Европы болельщику

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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23 с испанской «Севильей» не стал оставлять себе медаль за второе место.

Португальский специалист после церемонии награждения бросил награду одному из болельщиков, который находился на трибуне стадиона.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» по пенальти в финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды. Решающий 11-метровый удар исполнил защитник Гонсало Монтьель.

60-летний Моуринью выиграл с «Ромой» Лигу конференций сезона-2021/22. Также на его счету победы с «Порту» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. С «Интером» португалец стал победителем Лиги чемпионов, с «Манчестер Юнайтед» — Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Моуринью получил жёлтую карточку в конце дополнительного времени финала Лиги Европы.

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