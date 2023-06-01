Моуринью получил жёлтую карточку в конце дополнительного времени финала Лиги Европы
Португальский специалист был недоволен тем, что итальянскому клубу долго не давали провести замены игроков. Запасным «Ромы» пришлось даже держать Моуринью, который пытался на высоких тонах поговорить с судьёй.
В составе команды из столицы Италии мяч забил Пауло Дибала (35-я минута). Автогол на свой счёт записал Джанлука Манчини (55-я минута).
Счет в матче — 1:1.
Ранее сообщалось, что польские и венгерские фанаты подрались с испанцами перед финалом Лиги Европы в Будапеште.