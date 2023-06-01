Моуринью получил жёлтую карточку в конце дополнительного времени финала Лиги Европы 

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил жёлтую карточку за споры с арбитром в конце дополнительного времени финального матча Лиги Европы УЕФА с «Севильей».

Португальский специалист был недоволен тем, что итальянскому клубу долго не давали провести замены игроков. Запасным «Ромы» пришлось даже держать Моуринью, который пытался на высоких тонах поговорить с судьёй.

В составе команды из столицы Италии мяч забил Пауло Дибала (35-я минута). Автогол на свой счёт записал Джанлука Манчини (55-я минута).

Счет в матче — 1:1.

Ранее сообщалось, что польские и венгерские фанаты подрались с испанцами перед финалом Лиги Европы в Будапеште.