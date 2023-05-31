Нигматуллин выступит с диджей-сетом на суперфинале Кубка России по футболу
- globallookpress.com
Выступление экс-голкипера московских ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» начнётся в 16:10 мск, сообщает пресс-служба РФС.
Уточняется, что в концертную программу также вошли Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Гагарина исполнит гимн России.
Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдёт в Лужниках 11 июня. Игра начнётся в 17:00 мск.
Ранее полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев заверил, что футболисты армейской команды выйдут на финальный матч Кубка России с «Краснодаром», как на последний бой.