Нигматуллин выступит с диджей-сетом на суперфинале Кубка России по футболу

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что бывший голкипер национальной сборной Руслан Нигматуллин выступит со своим диджей-сетом перед суперфиналом Кубка России на стадионе «Лужники».

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