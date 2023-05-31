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Нигматуллин выступит с диджей-сетом на суперфинале Кубка России по футболу

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что бывший голкипер национальной сборной Руслан Нигматуллин выступит со своим диджей-сетом перед суперфиналом Кубка России на стадионе «Лужники».
Нигматуллин выступит с диджей-сетом на суперфинале Кубка России по футболу
  • globallookpress.com

Выступление экс-голкипера московских ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» начнётся в 16:10 мск, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что в концертную программу также вошли Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста). Гагарина исполнит гимн России.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдёт в Лужниках 11 июня. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев заверил, что футболисты армейской команды выйдут на финальный матч Кубка России с «Краснодаром», как на последний бой.

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