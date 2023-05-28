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Кучаев — о настрое на финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар»: всё или ничего

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев заверил, что футболисты армейской команды выйдут на финальный матч Кубка России с «Краснодаром» как на последний бой.

«В финале Кубка, думаю, будем в равных условиях. И для «Краснодара» это большое событие, и для нас. Настрой на финал — всё или ничего, конечно», — цитирует Кучаева «РБ Спорт».

По его словам, столичный клуб после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» сделает работу над ошибками, что-то поменяет в игре.

«Краснодар» старается играть в футбол, против него интересно проверить, на что ты способен, показать свою игру. Есть над чем подумать, есть время для этого», — заключил Кучаев.

Матч 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА завершился со счётом 0:0. Армейцы набрали 55 очков и остаются на втором месте. У «быков» 47 очков и шестая позиция.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится 11 июня в Лужниках.

Ранее полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о ничьей с «Краснодаром» в матче 29-го тура чемпионата России.

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