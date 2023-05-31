Руководитель оргкомитета полумарафона «Забег.рф» Ксения Шойгу рассказала о подготовке прошедшего в Китае забега One Run.

По её словам, работать с китайскими коллегами было очень комфортно.

«Коллеги очень много деталей уточняли, спрашивали и переспрашивали, были крайне внимательны к брендингу, самой философии мероприятия. Считаю, что мы будем расширяться не только по странам, но и внутри Китая», — заявила она.

Отмечается, что на старт вышли около 2 тыс. человек.

«В экстремальные сроки готовилось мероприятие, хотя мы достаточно давно об этом мечтали и это обсуждали. Да, бежали 2 тыс. человек. Я понимаю, что в следующем году это будет больше, чем Москва или Питер», — сказала Шойгу.

Она отметила, что, к сожалению, китайские коллеги в этом году не смогли синхронизироваться, но обещали в следующем провести забег в одну дату со всеми.

Забег прошёл в Пекине 24 мая.

В России полумарафон «Забег.рф» пройдёт 4 июня.