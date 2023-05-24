Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошёл в Китае

В зимнем Олимпийском парке в Пекине прошёл международный забег One Run от организатора Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» — «Лиги Героев». Его участниками стали более 1800 человек.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Пекинской ассоциации лёгкой атлетики Ли Кай, заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя правительства России Наталья Паршикова и директор полумарафона «ЗаБег.РФ» Денис Анников.

Программа включала забеги на четырёх дистанциях разной сложности. Маршруты были проложены по территории парка с видами на наследие Игр 2022 года.

«В этом году наш забег выходит за пределы нашей страны. Для команды «Лиги Героев» большая честь организовать его именно в Китае. Это большая гордость и очень долгожданное событие. Я надеюсь, что One Run войдёт в беговой календарь всех любителей бега Китая, а его география будет расширяться и в будущем», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона One Run Ксения Шойгу.

Главный старт международного полумарафона пройдёт 4 июня одновременно в 89 регионах России, а также в Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане.