Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошёл в Китае
- © пресс-служба полумарафона One Run
В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Пекинской ассоциации лёгкой атлетики Ли Кай, заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя правительства России Наталья Паршикова и директор полумарафона «ЗаБег.РФ» Денис Анников.
Программа включала забеги на четырёх дистанциях разной сложности. Маршруты были проложены по территории парка с видами на наследие Игр 2022 года.
«В этом году наш забег выходит за пределы нашей страны. Для команды «Лиги Героев» большая честь организовать его именно в Китае. Это большая гордость и очень долгожданное событие. Я надеюсь, что One Run войдёт в беговой календарь всех любителей бега Китая, а его география будет расширяться и в будущем», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона One Run Ксения Шойгу.
Главный старт международного полумарафона пройдёт 4 июня одновременно в 89 регионах России, а также в Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане.