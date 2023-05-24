Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошёл в Китае

Короткая ссылка
В зимнем Олимпийском парке в Пекине прошёл международный забег One Run от организатора Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» — «Лиги Героев». Его участниками стали более 1800 человек.
Полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошёл в Китае
  • © пресс-служба полумарафона One Run

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Пекинской ассоциации лёгкой атлетики Ли Кай, заместитель руководителя Секретариата заместителя председателя правительства России Наталья Паршикова и директор полумарафона «ЗаБег.РФ» Денис Анников.

Программа включала забеги на четырёх дистанциях разной сложности. Маршруты были проложены по территории парка с видами на наследие Игр 2022 года.

«В этом году наш забег выходит за пределы нашей страны. Для команды «Лиги Героев» большая честь организовать его именно в Китае. Это большая гордость и очень долгожданное событие. Я надеюсь, что One Run войдёт в беговой календарь всех любителей бега Китая, а его география будет расширяться и в будущем», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона One Run Ксения Шойгу.

Главный старт международного полумарафона пройдёт 4 июня одновременно в 89 регионах России, а также в Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить