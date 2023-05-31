Семак опроверг слухи об интересе «Локомотива» к Чистякову

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг слухи об интересе «Локомотива» к защитнику Дмитрию Чистякову.

«Иногда мы смеемся над слухами, но большинство из них не имеет ничего общего с реальностью», — приводит слова Семака РИА Новости.

30 мая появилась информация, что «Локомотив» готов заплатить за Чистякова до €4 млн.

В сезоне-2022/23 29-летний игрок сыграл 14 матчей, не забил ни одного гола и не отличился результативными передачами.

Ранее Чистяков объяснил, почему было очень важно завоевать золотые медали чемпионата России по футболу именно в матче с московским «Спартаком».