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Карпов: «Локомотив» готов заплатить за Чистякова до €4 млн

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Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Карпов: «Локомотив» готов заплатить за Чистякова до €4 млн
  • РИА Новости

Железнодорожники готовы заплатить за Чистякова до €4 млн евро, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что на следующей неделе может быть принято решение о старте переговоров с санкт-петербургским клубом.

В сезоне-2022/23 29-летний игрок сыграл 14 матчей, не забил ни одного гола и не отличился результативными передачами. 

Ранее Чистяков объяснил, почему было очень важно завоевать золотые медали чемпионата России по футболу именно в матче с московским «Спартаком».

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