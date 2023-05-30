Карпов: «Локомотив» готов заплатить за Чистякова до €4 млн

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Железнодорожники готовы заплатить за Чистякова до €4 млн евро, сообщает журналист Иван Карпов.

Отмечается, что на следующей неделе может быть принято решение о старте переговоров с санкт-петербургским клубом.

В сезоне-2022/23 29-летний игрок сыграл 14 матчей, не забил ни одного гола и не отличился результативными передачами.

Ранее Чистяков объяснил, почему было очень важно завоевать золотые медали чемпионата России по футболу именно в матче с московским «Спартаком».