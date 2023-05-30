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Карпин о Кубке CAFA: минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о Кубке Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Минусов от участия в этом турнире больше, чем плюсов. Это и неудобные сроки, и условия — погода и искусственное покрытие стадиона в том же Бишкеке», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования ещё одну азиатскую сборную.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Ранее голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал отказ Российского футбольного союза (РФС) от участия в чемпионате CAFA.

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