Сафонов — об отказе сборной России от участия в турнире CAFA: с удовольствием сыграли бы

Голкипер сборной России Матвей Сафонов прокомментировал отказ Российского футбольного союза (РФС) от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Первая моя мысль, когда узнал новость: «Ну поеду в отпуск». Вот и всё. К концу сезона все уставшие. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нём, его всё равно для нас не будет», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования ещё одну азиатскую сборную.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Ранее Константин Тюкавин сожалел, что сборная России не сыграет в чемпионате CAFA.