Сафонов — об отказе сборной России от участия в турнире CAFA: с удовольствием сыграли бы
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«Первая моя мысль, когда узнал новость: «Ну поеду в отпуск». Вот и всё. К концу сезона все уставшие. Был бы турнир — поехали бы играть. С удовольствием сыграли бы, но сейчас нет смысла говорить о нём, его всё равно для нас не будет», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».
Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования ещё одну азиатскую сборную.
18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.
Ранее Константин Тюкавин сожалел, что сборная России не сыграет в чемпионате CAFA.