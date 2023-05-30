Медведев после вылета с «Ролан Гаррос» заявил, что «наелся глины»

Первая ракетка России Даниил Медведев после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису заявил, что рад завершению грунтового сезона.

«Каждый раз, когда грунтовый сезон заканчивается, я становлюсь счастливым. Сегодня был ветер, сухой корт и я наелся глины. Мне это не нравится. Теперь я собираюсь отдохнуть и хорошо провести время», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Медведев не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв бразильцу Тьяго Уайлду со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Игра продолжалась 4 часа 15 минут. Россиянин впервые с 2020-го проиграл в первом круге турнира Большого шлема.

Ранее Медведев заявил, что разочарован поражением в первом круге «Ролан Гаррос».