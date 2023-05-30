Медведев: неделю буду думать о поражении в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев разочарован поражением в первом круге «Ролан Гаррос».

«Тяжёлый матч. Я не буду его пересматривать. Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где допустил ошибки. Да, были двойные, но сегодня ветер безумный, что подавать непросто», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин проиграл бразильцу Тьяго Уайлду со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

В следующем раунде Уайлд сыграет с победителем матча Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

Ранее Тьяго Уайлд поделился эмоциями после победы над Медведевым.