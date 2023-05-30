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Монсон: для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал о своём отношении к поединку с Александром Емельяненко в Уфе.
Монсон: для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе
  • РИА Новости

«В этом городе моя семья, мои друзья и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность. Для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе», — цитирует Монсона Sport24.

Он также отметил, что его цель — строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодёжью. В 2026 году боец планирует выдвигаться в депутаты Госдумы.

29 мая промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Емельяненко может провести следующий поединок с Монсоном в августе.

Ранее Монсон рассказал об эмоциях после отказа от гражданства США.

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