Монсон: для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал о своём отношении к поединку с Александром Емельяненко в Уфе.

«В этом городе моя семья, мои друзья и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность. Для меня большой праздник провести свой последний бой в родной Уфе», — цитирует Монсона Sport24.

Он также отметил, что его цель — строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодёжью. В 2026 году боец планирует выдвигаться в депутаты Госдумы.

29 мая промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Емельяненко может провести следующий поединок с Монсоном в августе.

Ранее Монсон рассказал об эмоциях после отказа от гражданства США.