Монсон — об отказе от гражданства США: чувствую себя счастливым

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал об эмоциях после отказа от гражданства США.

«Вчера я отказался от своего американского гражданства в консульстве в Турции. Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — цитирует Монсона «Спорт-Экспресс».

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

23 мая Монсон заявил, что отказался от паспорта США.

Ранее сообщалось, что Монсон может в июне провести первый поединок после отказа от гражданства США.