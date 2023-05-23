Монсон заявил, что отказался от паспорта США

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сообщил, что отказался от своего американского паспорта.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался из-за политики США. Все мои мысли и моё будущее связаны только с Россией. Теперь я больше не американец, я только россиянин», — цитирует Монсона ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Ранее Монсон высказался о желании в будущем стать депутатом Госдумы.