Монсон намерен в будущем стать депутатом Госдумы

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказался о желании в будущем стать депутатом Госдумы

«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям», — цитирует Монсона ТАСС.

Звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска. В ближайшее время он перестанет быть гражданином США.

Ранее Монсон заявил, что никогда не вернётся в США.