Монсон может в июне провести первый поединок после отказа от гражданства США

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, когда может провести свой следующий бой.

«Следующий бой планируется в июне. Детали будут позднее», — цитирует Монсона ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска.

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Джефф провёл поединок с Артуром Варданяном, который продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон заявил, что отказался от паспорта США.