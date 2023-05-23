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Монсон может в июне провести первый поединок после отказа от гражданства США

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Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон рассказал, когда может провести свой следующий бой.
Монсон может в июне провести первый поединок после отказа от гражданства США
  • © РИА Новости / Николай Сидоров

«Следующий бой планируется в июне. Детали будут позднее», — цитирует Монсона ТАСС.

Экс-звезда смешанных единоборств и чемпион мира по джиу-джитсу впервые посетил Россию в 2011 году для проведения боя с Фёдором Емельяненко, в котором потерпел поражение. В 2018 году американец получил российское гражданство и стал депутатом горсовета Красногорска. 

Напомним, что последний бой Монсона был выставочным и состоялся в Москве на арене УСК «Крылья Советов». Джефф провёл поединок с Артуром Варданяном, который продлился три раунда, по итогам которых судьями была объявлена ничья.

Ранее Монсон заявил, что отказался от паспорта США.

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