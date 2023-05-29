Александр Емельяненко может провести следующий поединок с Монсоном в августе

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал о следующем сопернике бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

«Следующий поединок планируем против Джеффа Монсона в конце августа в Уфе. Были встречи с ним и разговоры о намерениях», — цитирует Хрюнова РИА Новости.

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске.