Фёдор Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске
- РИА Новости
«Список бойцов-участников турнира ещё согласовывается. Идея о проведении подобных соревнований принадлежит мэру города Максиму Павловичу Ряшину», — цитирует сообщение отдела по связям с общественностью и СМИ «Юграмегаспорт» РИА Новости.
Отмечается, что соревнования стартуют 3 июня и откроются матчем с участием российской легенды смешанных единоборств. Сам чемпионат России по ММА пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.
На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признан несостоявшимся.
Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о следующем сопернике бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.