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Фёдор Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске

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В рамках чемпионата России по смешанным единоборствам (ММА) пройдёт шахматный турнир, в котором примет участие президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко.
Фёдор Емельяненко примет участие в шахматном турнире в Ханты-Мансийске
  • РИА Новости

«Список бойцов-участников турнира ещё согласовывается. Идея о проведении подобных соревнований принадлежит мэру города Максиму Павловичу Ряшину», — цитирует сообщение отдела по связям с общественностью и СМИ «Юграмегаспорт» РИА Новости.

Отмечается, что соревнования стартуют 3 июня и откроются матчем с участием российской легенды смешанных единоборств. Сам чемпионат России по ММА пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 3 июня.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признан несостоявшимся. 

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о следующем сопернике бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

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