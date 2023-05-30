Footmercato: в «Наполи» пообещали Энрике, что сохранят Кварацхелию на следующий сезон
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Как сообщает Footmercato, испанский специалист примет предложение неаполитанцев, если его зарплата в «Наполи» составит €8 млн за сезон.
По информации источника, Энрике убедили, что нападающий Виктор Осимхен и полузащитник Хвича Кварацхелия останутся в команде на следующий сезон.
Напомним, что нынешний главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти покинет клуб по окончании сезона. Причиной ухода Спаллетти называются натянутые отношения тренера с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.
«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.
Спаллетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.
Ранее Спаллетти рассказал, что планирует взять паузу в тренерской карьере.