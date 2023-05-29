Спаллетти: я не буду тренировать «Наполи» и любую другую команду, я ухожу на один год

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, что планирует взять паузу в тренерской карьере.

«Иногда даже при самой большой любви приходится уходить. Сейчас я не готов давать всё, что заслуживает «Наполи». Мне нужен отдых. Мне надо отстраниться на некоторое время. Я не буду тренировать «Наполи» и любую другую команду, я ухожу на один год», — цитирует Спаллетти Football Italia.

По информации Get Italian Football News, специалист и президент клуба Аурелио Де Лаурентис обсудили вопрос об уходе две недели назад.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спалетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее сообщалось, что «Наполи» объявит об уходе Спаллетти после заключительного матча Серии А.