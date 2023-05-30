Хёнесс — об увольнении Кана из «Баварии»: это был неприятный разговор

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался об увольнении Оливера Кана с поста генерального директора клуба.

«Увольнение Кана? Это был неприятный разговор. Я очень уважаю этого человека, как игрок он сделал многое. Несмотря на то что он не оправдал ожиданий на посту генерального директора, моя дверь для Оливера всегда открыта», — приводит слова Хёнесса Kicker.

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. Сразу после завоевания трофея в клубе сообщили об увольнении Кана и Салихамиджича.

Ранее сообщалось, что Тухель не уйдёт из «Баварии» после увольнения Кана и Салихамиджича.