Хёнесс — об увольнении Кана из «Баварии»: это был неприятный разговор
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«Увольнение Кана? Это был неприятный разговор. Я очень уважаю этого человека, как игрок он сделал многое. Несмотря на то что он не оправдал ожиданий на посту генерального директора, моя дверь для Оливера всегда открыта», — приводит слова Хёнесса Kicker.
27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. Сразу после завоевания трофея в клубе сообщили об увольнении Кана и Салихамиджича.
Ранее сообщалось, что Тухель не уйдёт из «Баварии» после увольнения Кана и Салихамиджича.