Романо: Тухель не уйдёт из «Баварии» после увольнения Кана и Салихамиджича
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
По информации источника, Тухель на 100% вовлечён в проект «Баварии».
27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. Игра на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.
Ранее полузащитник Томас Мюллер заявил, что некоторые сочтут чемпионство «Баварии» незаслуженным.