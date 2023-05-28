Мюллер: в глубине души люди будут чувствовать, что «Бавария» не заслужила титул
- AP
«Те, кому интересен немецкий футбол, определённо в глубине души будут чувствовать, что мы не заслужили титул, и я могу это понять», — приводит слова Мюллера Eurosport.
«Бавария» в матче 34-го тура обыграла «Кёльн» (2:1) и стала чемпионом Германии.
Сразу после игры стало известно, что генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич уволены из клуба.
Ранее сообщалось, что «Бавария» 11-й раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.