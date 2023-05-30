Игнатьев — о Дзюбе: игрок такого функционала крайне необходим

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о продлении контракта нападающего Артём Дзюбы с «Локомотивом».

«Дзюба — один из лучших нападающих РПЛ? Он решает задачи. Я бы не сказал, что он играет блестяще, но всё то, что от него требуется, он выполняет. «Локо» справедливо переподписал с ним контракт, потому что игрок такого функционала крайне необходим», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее Ульянов заявил, что Дзюба получает достойную зарплату после переподписания контракта.