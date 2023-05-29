Goal: отсутствие Неймара на праздновании чемпионства ПСЖ рассердило руководителей клуба

Руководство ПСЖ рассержено поступком Неймара, пропустившего празднование победы команды в чемпионате Франции ради посещения Гран-при Монако.

Как сообщает Goal, в руководстве французского клуба расценили такое поведение бразильского форварда как провокацию.

По данным СМИ, игрок будущим летом с большой вероятностью покинет команду.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола звонил Неймару, чтобы узнать о его состоянии перед трансферным окном.