L’Equipe: Гвардиола звонил Неймару, чтобы узнать о его состоянии перед трансферным окном

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола звонил нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.

По информации L’Equipe, специалист созванивался с игроком, чтобы узнать о его состоянии перед летним трансферным окном.

Также отмечается, что переход бразильца маловероятен.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».