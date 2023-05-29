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L’Equipe: Гвардиола звонил Неймару, чтобы узнать о его состоянии перед трансферным окном

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола звонил нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару.

По информации L’Equipe, специалист созванивался с игроком, чтобы узнать о его состоянии перед летним трансферным окном.

Также отмечается, что переход бразильца маловероятен.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймар не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

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