L’Equipe: Гвардиола звонил Неймару, чтобы узнать о его состоянии перед трансферным окном
По информации L’Equipe, специалист созванивался с игроком, чтобы узнать о его состоянии перед летним трансферным окном.
Также отмечается, что переход бразильца маловероятен.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Неймар не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».