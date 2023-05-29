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Тен Хаг: де Хеа останется в МЮ, но он не всегда будет основным вратарём

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал будущее голкипера Давида де Хеа в английском клубе.

«Де Хеа останется, но я не могу сказать, что он всегда будет главным кандидатом на роль основного голкипера команды. Я говорю это потому, что в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», конкуренция должна быть всегда, на всех позициях», — приводит слова тен Хага The Times.

Как сообщает The Telegraph, согласно новому договору, базовая зарплата и бонусы голкипера будут понижены. Испанцу также больше не гарантировано место в стартовом составе. 

В нынешнем сезоне де Хеа участвовал в 53 матчах за манкунианцев во всех турнирах, пропустив 57 мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и сыграет в Лиге чемпионов

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