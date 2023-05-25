«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и сыграет в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» на своём поле нанёс разгромное поражение «Челси» в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 4:1 в пользу коллектива Эрика тен Хага.

В составе победителей мячи забили Каземиро (6-я минута), Антони Марсьяль (45 + 6), Бруну Фернандеш (73-я, пенальти), Маркус Рашфорд (78-я). У проигравших отличился Жоау Феликс (89-я).

МЮ с 72 очками поднялся на третье место в турнирной таблице и гарантировал себе путёвку в Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24. «Челси» (43) располагается на 12-й строчке.

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард выпустил самый молодой состав «Челси» в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Средний возраст игроков составлял всего 23 года. Самому юному, Льюису Холлу, в сентябре исполнилось 18 лет.

Ранее сообщалось, что защитник Гарри Магуайр близок к тому, чтобы покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.