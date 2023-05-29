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Умяров: моё окружение в шоке от новости, что мне ищут клинику для лечения

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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию о рецидиве травмы.

«Информация, что моё окружение ищет клинику для лечения? Если честно, моё окружение в шоке от этой новости. Не переживайте, всё хорошо. Никакого рецидива нет», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов». 13 марта Умяров перенёс операцию.

За красно-белых Умяров в текущем сезоне провёл 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Гаврилов заявил, что селекционный отдел «Спартака» ведёт неправильную работу.

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