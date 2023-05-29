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Гаврилов заявил, что селекционный отдел «Спартака» ведёт неправильную работу

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов назвал причины, из-за которых красно-белые остались без трофеев в этом сезоне.
Гаврилов заявил, что селекционный отдел «Спартака» ведёт неправильную работу
  • РИА Новости

«Селекционный отдел неправильно ведёт работу. Они берут людей, которые не способны решать вопросы. Игроки уходят и приходят, а чего-то конкретного нет. Команда как шарахается, так и продолжает», — цитирует Гаврилова «Спорт-Экспресс».

В 29-м туре столичный клуб дома не смог обыграть «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах московского клуба и шансах на второе место в РПЛ.

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