Камоцци: в «Спартаке» никогда не было стабильности

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах московского клуба и шансах на второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В «Спартаке» никогда не было стабильности. Это зависит от многих факторов: отсутствие важных игроков основы, усталость. Шансы на серебро есть, но, скорее всего, команда останется третьей», — приводит слова Камоцци Sport24.

В 29-м туре столичный клуб дома не смог обыграть «Пари Нижний Новгород» (0:0).

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».