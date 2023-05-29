Камоцци: в «Спартаке» никогда не было стабильности
- РИА Новости
«В «Спартаке» никогда не было стабильности. Это зависит от многих факторов: отсутствие важных игроков основы, усталость. Шансы на серебро есть, но, скорее всего, команда останется третьей», — приводит слова Камоцци Sport24.
В 29-м туре столичный клуб дома не смог обыграть «Пари Нижний Новгород» (0:0).
«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.
Ранее полузащитник «Ростова» Данил Глебов опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».