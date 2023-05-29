Защитник «Пари НН» Александров: есть 100% уверенность, что не вылетим из РПЛ

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о шансах нижегородского клуба остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У меня есть 100%-я уверенность, что «Пари НН» не вылетит в этом году из РПЛ. Пока что мы даже не смотрели на «Енисей» и «Родину». У нас стоит задача выйти из зоны стыковых матчей и остаться в РПЛ — и остаются неплохие шансы на это», — цитирует Александрова «Чемпионат».

Клубы, занимающие третье и четвёртое места в Первой лиге, проведут стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно.

После 29 туров чемпионата России на 13-м месте идут «Крылья Советов», на 14-м — «Пари НН». Третье место в Первой лиге занимает «Алания», четвёртое — «Енисей».

Ранее РФС отклонил апелляцию «Алании» о выдаче лицензии РПЛ.