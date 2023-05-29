Одемвингие назвал позорным решение «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина

Бывший нападающий «Вест Бромвич» Питер Одемвингие высказался о ситуации, что «Арсенал» удалил пост с поздравлением Андрея Аршавина с днём рождения в социальных сетях.

«Арсенал» — это позор! Им должно быть стыдно за такое решение», — цитирует Одемвингие «Спорт-Экспресс».

Пресс-служба лондонского клуба изначально выложила в социальных сетях видео, как россиянин забил четыре мяча «Ливерпулю» на «Энфилде», и поздравила футболиста с днём рождения. Позже пост был удалён из-за комментариев с критикой со стороны украинских пользователей.

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.

Ранее сборная России обратилась к «Арсеналу» после удаления поста c Аршавиным.