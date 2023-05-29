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Джикия, Сантос и Мойзес претендуют на награду лучшему защитнику сезона РПЛ

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Объявлена тройка футболистов, которые поборются за звание лучшего защитника сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия, Сантос и Мойзес претендуют на награду лучшему защитнику сезона РПЛ
  • РИА Новости

По итогам голосования болельщиков право претендовать на звание лучшего защитника сезона получили Мойзес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак») и Дуглас Сантос («Зенит»).

Больше всего голосов фанатов ушло Джикии, за это он получит бонусный балл в финале.

В финальном голосовании будут также принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего защитника сезона будет объявлено 4 июня. 

Ранее РПЛ объявила имена трёх оставшихся претендентов на звание лучшего голкипера сезона-2022/2023.

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