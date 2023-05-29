Акинфеев, Сафонов и Лантратов — претенденты на звание лучшего вратаря сезона в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила имена трёх оставшихся претендентов на звание лучшего голкипера сезона-2022/2023.

По итогам второго этапа голосования в финал прошли Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Химки»/«Локомотив»).

Отмечается, что большинство голосов от фанатов получил Акинфеев. Это поможет ему в финальном голосовании, где будут также принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты.

Имя лучшего вратаря сезона будет объявлено 4 июня.

Ранее бывший вратарь «Амкара» Сергей Нарубин назвал тройку лучших вратарей в РПЛ.